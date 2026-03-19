Curling, l’Italia ruggisce ai Mondiali! Constantini e compagne battono gli USA, si resta in corsa per i playoff

L’Italia ha sconfitto gli USA con il punteggio di 6-3 e ha conquistato la terza vittoria ai Mondiali 2026 di curling femminile, rimanendo in corsa per una comunque difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff). Le azzurre si trovano in ottava posizione con tre successi su otto incontri disputati, restando sempre a due affermazioni dalla sesta piazza occupata dalla Turchia.

La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis, la lead Marta Lo Deserto hanno tenuto testa a Delaney Strouse e compagne nei primi sei end (3-3), poi hanno firmato la magia strappando la mano per due volte di fila e si sono così meritate una pregevole affermazione. Le partite contro la Danimarca (giovedì 19 marzo, ore 16.00) e la Scozia (venerdì 20 marzo, ore 02.00) avranno un peso specifico enorme per le speranze del quartetto tricolore sul ghiaccio di Calgary (Canada).

CRONACA ITALIA-USA

Le statunitensi hanno incominciato la partita con il vantaggio del martello e hanno messo a segno un punto nella frazione d’apertura, a cui le azzurre hanno risposto in maniera brillante: perentorio pareggio e poi mano strappata da un punto per issarsi sul 2-1. A seguire un botta e risposta da un punto per il 3-2 all’intervallo in favore del quartetto tricolore.

Al ritorno sul ghiaccio si è materializzato un altro scambio di favori da un punto a testa (4-3), poi sono state Constantini e compagne a prendere in mano le redini dell’incontro e a fare la differenza: hanno siglato un punto nel settimo end e hanno poi strappato l’hammer per due volte di fila, involandosi sul 6-3 in chiusura del nono parziale.

Le americane erano con le spalle al muro nella decima frazione e hanno provato a forzare il gioco, cercando dei colpi complessi per mettere in difficoltà le azzurre e tentare di costruire un castello che potesse portare a un ultimo tiro stellare. Le nostre portacolori sono state brave a controllare la situazione e a conquistare una vittoria di lusso.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Turchia vs Danimarca 7-6

Corea del Sud vs Scozia 8-3

Svizzera vs Australia 10-1

Italia vs USA 6-3

CLASSIFICA MONDIALI CURLING FEMMINILE

1. Svizzera 7 vittorie (8 partite disputate)

2. Canada 6 vittorie (7 partite disputate)

3. Corea del Sud 6 vittorie (8 partite disputate)

3. Svezia 6 vittorie (8 partite disputate)

5. Giappone 5 vittorie (7 partite disputate)

6. Turchia 5 vittorie (8 partite disputate)

7. Cina 3 vittorie (7 partite disputate)

8. Danimarca 3 vittorie (8 partite disputate)

8. Italia 3 vittorie (8 partite disputate)

8. Scozia 3 vittorie (8 partite disputate)

11. Norvegia 1 vittoria (7 partite disputate)

12. Australia 1 vittoria (8 partite disputate)

12. USA 1 vittoria (8 partite disputate)