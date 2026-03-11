Mondiali curling femminile 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, streaming

L’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling femminile, che andranno in scena a Calgary (Canada). La nostra Nazionale, reduce da un’esperienza poca brillante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cercherà di rialzare la testa in questa rassegna iridata, dove si giocherà da sabato 14 marzo a domenica 22 marzo. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno tredici squadre, che si fronteggeranno in un round robin.

L’Italia proverà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori per cercare di accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. Stefania Constantini e compagne esordiranno domenica 15 marzo alle ore 02.00 italiane contro la Corea del Sud, si proseguirà poi per tutta la settimana sperando di poter scendere sul ghiaccio durante il weekend conclusivo che assegnerà le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia ai Mondiali 2026 di curling femminile. Gli incontri delle azzurre saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel e potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport (esclusi quelli della fascia notturna). Gli orari sono italiani (a Calgary sono otto ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA AI MONDIALI CURLING FEMMINILE 2026

Domenica 15 marzo

Ore 02.00 Italia vs Corea del Sud

Ore 20.30 Italia vs Svezia

Lunedì 16 marzo

Ore 01.30 Italia vs Australia

Ore 21.00 Italia vs Cina

Martedì 17 marzo

Ore 16.00 Italia vs Canada

Ore 21.00 Italia vs Norvegia

Mercoledì 18 marzo

Ore 16.00 Italia vs Giappone

Ore 21.00 Italia vs USA

Giovedì 19 marzo

Ore 16.00 Italia vs Danimarca

Venerdì 20 marzo

Ore 02.00 Italia vs Scozia

Ore 16.00 Italia vs Svizzera

Sabato 21 marzo

Ore 02.00 Italia vs Turchia

Ore 17.00 Eventuale playoff

Ore 23.00 Eventuale semifinale

Domenica 22 marzo

Ore 16.00 Eventuale finale per il bronzo

Ore 22.00 Eventuale finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: COME VEDERLE LE PARTITE DELL’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN per alcuni incontri da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport (escluse quelle della fascia notturna).