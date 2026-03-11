CurlingSport in tvSport Invernali
Mondiali curling femminile 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, streaming
L’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling femminile, che andranno in scena a Calgary (Canada). La nostra Nazionale, reduce da un’esperienza poca brillante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cercherà di rialzare la testa in questa rassegna iridata, dove si giocherà da sabato 14 marzo a domenica 22 marzo. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno tredici squadre, che si fronteggeranno in un round robin.
L’Italia proverà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori per cercare di accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. Stefania Constantini e compagne esordiranno domenica 15 marzo alle ore 02.00 italiane contro la Corea del Sud, si proseguirà poi per tutta la settimana sperando di poter scendere sul ghiaccio durante il weekend conclusivo che assegnerà le medaglie.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia ai Mondiali 2026 di curling femminile. Gli incontri delle azzurre saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel e potranno essere seguiti in diretta live testuale su OA Sport (esclusi quelli della fascia notturna). Gli orari sono italiani (a Calgary sono otto ore indietro rispetto a noi).
CALENDARIO ITALIA AI MONDIALI CURLING FEMMINILE 2026
Domenica 15 marzo
Ore 02.00 Italia vs Corea del Sud
Ore 20.30 Italia vs Svezia
Lunedì 16 marzo
Ore 01.30 Italia vs Australia
Ore 21.00 Italia vs Cina
Martedì 17 marzo
Ore 16.00 Italia vs Canada
Ore 21.00 Italia vs Norvegia
Mercoledì 18 marzo
Ore 16.00 Italia vs Giappone
Ore 21.00 Italia vs USA
Giovedì 19 marzo
Ore 16.00 Italia vs Danimarca
Venerdì 20 marzo
Ore 02.00 Italia vs Scozia
Ore 16.00 Italia vs Svizzera
Sabato 21 marzo
Ore 02.00 Italia vs Turchia
Ore 17.00 Eventuale playoff
Ore 23.00 Eventuale semifinale
Domenica 22 marzo
Ore 16.00 Eventuale finale per il bronzo
Ore 22.00 Eventuale finale per l’oro
PROGRAMMA MONDIALI CURLING: COME VEDERLE LE PARTITE DELL’ITALIA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN per alcuni incontri da definire.
Diretta Live testuale: OA Sport (escluse quelle della fascia notturna).