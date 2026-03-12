Curling, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026. Confermato il gruppo delle Olimpiadi

Ancora pochi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali femminili di curling 2026, in programma da sabato 14 a domenica 22 marzo sul ghiaccio canadese di Calgary. Archiviata un’edizione olimpica piuttosto negativa (ma in linea con il rendimento dell’ultimo anno) a Cortina, l’Italia spera di voltare pagina nella rassegna iridata che chiuderà di fatto la stagione del Team Constantini.

Confermata in blocco la composizione della squadra che aveva preso parte ai Giochi Olimpici, quindi senza Angela Romei. Le convocate per il Mondiale in Canada sono pertanto Stefania Constantini (nel ruolo di skip), Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani (da alternate). Le azzurre verranno seguite in loco dagli allenatori nazionali Sören Gran e Marco Mariani.

Mariani, direttore tecnico della Nazionale, ha parlato delle prospettive dell’Italia verso l’evento iridato tramite il sito federale: “La squadra femminile deve esprimere un buon gioco per poter fare un buon risultato. Al riguardo, restiamo sempre fiduciosi, perché sono sicuro che le ragazze daranno il massimo. Vedremo quale sarà l’esito di questo Mondiale che arriva subito dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026“.

Il torneo prevede un round robin di 13 Paesi, con le prime due classificate che avanzeranno direttamente in semifinale mentre dalla terza alla sesta affronteranno un turno preliminare con in palio l’accesso al penultimo atto. Constantini e compagne proveranno a migliorare il decimo posto della passata edizione.