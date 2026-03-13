Basket, Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in Eurolega

Resta in scia alla zona play-in dell’Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano che all’Allianz Cloud di Milano si impone sul Maccabi Tel Aviv e si porta a un successo dalla top 10 europea. Ma non è una vittoria facile, con i biancorossi che concedono spesso troppo in difesa, ma si affidano a Guduric, Nebo, Shields e LeDay per portarla a casa.

Il match inizia con una tripla di Shields, ma Milano che poi concede un po’ troppo in difesa, non pressa, permette qualche tiro di troppo al Maccabi che si porta sul +4. Si sblocca LeDay da oltre l’arco, poi canestro facile di Nebo e vantaggio Olimpia. Milano che alterna alte percentuali da oltre l’arco a blackout difensive, poi una palla persa velenosissima di LeDay e israeliani che restano lì. Due giocate bellissime di Guduric rilanciano l’EA7, ma sulla sirena tripla clamorosa da metà campo di Tamir Blatt manda il Maccabi al primo stop avanti 25-26.

Fiammata Maccabi a inizio secondo quarto per il +5, ma Milano reagisce con Booker, poi alza finalmente la difesa e una tripla di Brooks vale il pareggio. Passa in vantaggio Milano, poi la giocata dell’anno (come mix tra fortuna e classe): Ellis scivola palla in mano, da terra libera in qualche modo Bolmaro che tira scoordinato, subendo fallo. Canestro e libero e Olimpia allunga. Padroni di casa che toccano il massimo vantaggio sul +7, israeliani che perdono troppi palloni (già in doppia cifra nel primo tempo) e a 2’ dall’intervallo schiacciata di Nebo per il +9. Due liberi di Bolmaro valgono la doppia cifra di vantaggio EA7, poi Guduric trova una clamorosa tripla da metà campo, ma i 24” sono appena finiti e nulla da fare. Fatica il Maccabi in attacco e così si va al riposo con l’Olimpia Milano in vantaggio 53-42.

Partenza forte di Milano nella ripresa e +15, ma arriva un contro parziale del Maccabi – figlio anche di un paio di errori di LeDay – ma la tripla di Shields spegne la rimonta. Ma è cresciuta la squadra ospite in attacco, mentre Milano sbaglia e il gap torna a ridursi in singola cifra. I ragazzi di Poeta hanno ripreso a difendere molle e attaccare senza garra, ma un paio di rimbalzi difensivi salvano Milano che torna a +10. Ma a 1’ dalla fine arriva una tripla di Sorkin, con fallo sotto canestro di Ricci per un gioco da 5 punti che ridà vita e speranza al Maccabi e si va all’ultimo stop sul 74-67.

Tripla di Brooks e due grandi giocate di Tonut a inizio ultimo quarto rilanciano Milano in doppia cifra di vantaggio. Un antisportivo di Pippo Ricci riporta il Maccabi sul -6. Ma sale in cattedra Nebo, che prima fa tap-in su una bella azione di Guduric, poi segna e subisce fallo e Olimpia che ritorna in doppia cifra. I rimbalzi, però, tengono gli israeliani in partita, con seconde chance che valgono punti importanti e -6 a 5’ dalla fine. Ennesimo rimbalzo offensivo del Maccabi e -4. Due giocate clamorose di Nebo, prima in difesa e poi in attacco, frenano la rimonta ospite. Due triple di Shields per il nuovo +10 a 2’20” dalla sirena. Ultimo tentativo di ribaltare tutto della squadra di Tel Aviv, che torna sul -6 a 1’20”, ma un rimbalzo offensivo di Bolmaro regala un extra possesso che è decisivo per Milano, che gestisce il vantaggio e si impone per 96-87. Top scorer per l’Olimpia è Josh Nebo con 19 punti, poi Shields con 17 e in doppia cifra anche LeDay (15) e Guduric (11), mentre per il Maccabi ci sono i 16 di Walker e i 15 di Lavi.