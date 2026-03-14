Basket: rimonta d’autore di Venezia su Udine, Trieste batte Trento

Si chiudono gli anticipi della 22a giornata di Serie A 2025-2026, che si giocano in un arco territoriale sostanzialmente circoscritto tra tre regioni, su tutto l’arco orientale d’Italia. Andiamo a vedere le ricche emozioni di una sera che ha regalato davvero molto in termini di emozioni e anche di una rimonta notevole.

UMANA REYER VENEZIA-APU OLD WILD WEST UDINE 101-94

Parte fortissimo Udine, che sfodera un grande primo quarto soprattutto in virtù di uno 0-9 firmato Mekowulu-Alibegovic-Da Ros, che significa sia 7-17 che timeout chiamato da Spahija. Questo, però, di effetti ne ha relativamente pochi; minuti in campo, sul lato APU, anche per il 2008 Stijepanovic poco dopo il perentorio +15 (14-29) infilato da Spencer. A fine primo quarto è 18-32, ma l’Umana non si perde d’animo e, nonostante finisca anche sotto di 18 punti in virtù di Christon e Alibegovic in versione scatenati, e con Da Ros che ringiovanisce di anni, rimane viva. Udine tocca anche il +20 con Alibegovic, ma dal 32-52 arriva un 11-0 firmato Cole-Wiltjer-Wheatle e a metà gara si chiude sul 43-52.

Il terzo quarto vede il deciso rientro della Reyer, che viene letteralmente trascinata da Cole in prima battuta, con Parks che poi fa il suo ottimo lavoro per riportare la squadra di casa in parità (59-59). In sostanza, dal 32-52 si è verificato un parziale che aumenta ancora, perché Udine rimane totalmente boccata e, all’atto pratico, subisce un 19-0 che, complessivamente, vale un 40-7. Alla fine Dawkins, con cinque punti di fila, tiene il match vivo: 69-65 a 10′ dalla fine. La partita diventa lottata, anzi più che lottata, con Udine che fa di tutto per rovinare di nuovo i piani dei padroni di casa. Un tentativo, questo, che però non riesce sebbene l’impegno di Christon, Mekowulu e Dawkins porti anche all’81-82 a un certo punto. Decisivi gli attimi finali e soprattutto Bowman e Parks in casa Venezia. Finisce 101-94.

TOP SCORER

VENEZIA – Cole 27, Parks e Wiltjer 17

UDINE – Dawkins 19, Christon 18, Alibegovic 17

PALLACANESTRO TRIESTE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-74.

Si comincia senza equilibrio in terra giuliana, nel senso che Aldridge fa quasi tutto quel che vuole e in quattro minuti vola sul 5-14. Niente paura: Triente chiama in soccorso Ramsey e soprattutto un ispirato Candussi per andare dall’8-16 al 18-16. Poi è sempre Ramsey a chiudere indietreggiando il primo quarto sul 24-21. Le due squadre viaggiano quasi sempre sul filo dell’equilibrio, con l’unico tentativo di allungo che è da parte dei triestini con Toscano-Anderson a metà del secondo periodo. Il colpo, però, la squadra di casa lo mette con la tripla di Candussi che, di fatto anche se non all’atto pratico, vale il 45-39 all’intervallo.

Trieste continua forzatamente a ruotare a otto, Trento rientra bene dagli spogliatoi e riesce, con Mawugbe, difesa, Aldridge e Steward a riagganciare sul 45 pari, per poi passare avanti grazie all’arresto e tiro di Jogela (48-49). A quel punto, però, Trieste reagisce eccome: sono Ramsey, Toscano-Anderson e Candussi i protagonisti anche se Jogela tiene vicina la Dolomiti Energia. A 10′ dal termine è 63-59, e il trend di rientro prosegue nel quarto decisivo, quello in cui Battle colpisce da tre per il 65-68 bianconero. Toscano-Anderson risponde e fa partire un parziale di 9-0 per i suoi, interrotto solo da Jakimovski in schiacciata. Il finale, però, è gestito bene dagli alabardati: 80-74.

TOP SCORER

TRIESTE – Ramsey 25, Toscano-Anderson 21, Candussi 15

TRENTO – Steward 21, Aldridge 16, Jogela 12