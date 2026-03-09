Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: il regolamento e quante si qualificano

24 squadre, quattro tornei da sei ciascuna, 5 formazioni già qualificate e 11 che devono staccare il pass per Berlino: questo sarà il responso di ciò che passerà da San Juan, dov’è impegnata l’Italia. Ma anche da Istanbul, Villerubanne, Wuhan: i quattro eventi che regaleranno i biglietti per andare a giocare i Mondiali femminili, che ritrovano l’Europa e in particolare la Germania come centro dell’attenzione.

Il regolamento, va detto, è abbastanza semplice da comprendere. Innanzitutto, andiamo a vedere i quattro raggruppamenti:

Torneo A (a Wuhan, Cina): Mali, Sud Sudan, Brasile, Belgio, Cechia, Cina

Torneo B (a San Juan, Porto Rico): Nuova Zelanda, Porto Rico, USA, Senegal, Italia, Spagna

Torneo C (a Istanbul, Turchia): Ungheria, Turchia, Argentina, Australia, Canada, Giappone

Torneo D (a Lione-Villeurbanne, Francia): Colombia, Filippine, Germania, Corea del Sud, Francia, Nigeria

Fin qui tutto semplice. Com’è semplice il fatto che, al termine del girone all’italiana (tutte contro tutte) si qualificherebbero le prime tre di ogni girone. Ma, appunto, è un “si qualificherebbero”, perché bisogna tenere in considerazione il fatto che Belgio, USA, Australia, Germania e Nigeria sono tutte già qualificate perché hanno vinto i rispettivi titoli continentali o perché c’è dentro il Paese ospitante (appunto, Germania).

Come stanno le cose in realtà, dunque? Semplice: nei tornei A, B e C, qualora Belgio, USA o Australia si classificassero all’interno dei primi tre posti, la finestra di qualificazione si allargherebbe alla quarta classificata. Nel torneo D, invece, casistica ancora più particolare vista la presenza di Germania (Paese ospitante) e Nigeria (vincitrice di AfroBasket). Qui, infatti, le qualificate a parte sono solo due, perché c’è sempre il limite del quarto posto. Dunque, in tale specifico caso, se per esempio Germania e Nigeria finiscono quarta e quinta, la terza non si qualifica, ma passano solo le prime due. Con la Germania Paese ospitante e le quattro squadre vincitrici dei tornei continentali qualificate, va da sé che da 16 posti disponibili si scende a 11. Cioè 3 (A)+3 (B)+3 (C)+2 (D).

Il caso dell’Italia è chiaramente più fortunato, anche considerata la presenza degli States. Quasi certamente basterà almeno il quarto posto nel raggruppamento per avere assicurata la qualificazione. Chiaramente, poi, c’è anche da tenere in considerazione il modo nel quale viene stilata la classifica in caso di parità di punti: si guarda prima lo scontro diretto, poi la differenza punti e infine i punti realizzati (questi ultimi due, però, nei fatti servono solo in caso di parità a due o più squadre).