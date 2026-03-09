Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: il calendario e gli orari delle partite dell’Italia

Sarà un’Italia formato grandi sogni, quella che vedremo fino al 17 marzo a Porto Rico, o più precisamente San Juan. In palio, nel Premondiale locale, c’è la qualificazione ai Mondiali di Germania del prossimo settembre (o meglio, Berlino più che Germania). Sei squadre, tre (anzi quattro) posti, altissimo livello.

Contro le azzurre di Andrea Capobianco si paleseranno gli USA con un roster che è già fortissimo con i debutti di, tra le altre, Caitlin Clark e Paige Bueckers, e lo sarà ancor più ai Mondiali (per i quali hanno il biglietto già staccato) con, verosimilmente, il rientro di figure come Breanna Stewart. Poi ci saranno la Spagna, ormai nient’affatto lontana nelle gerarchie, e Porto Rico, che accanto a un valente quintetto mantiene tutti i suoi dubbi circa la profondità della panchina. Resta da scoprire se Nuova Zelanda e Senegal offriranno insidie nascoste nella strada che intende riportare nel contesto iridato dopo 32 anni.

L’Italia giocherà il suo Premondiale da mercoledì 11 (anzi, dalla notte tra mercoledì 11 e giovedì 12) fino a martedì 17. Sarà possibile seguire le partite su RaiSport (in chiaro, tranne Italia-USA che andrà in differita) e sui canali di Sky Sport (prevalentemente Sky Sport Basket, ma anche Sky Sport Uno). Diretta streaming su SkyGo, Now, DAZN, RaiPlay e, per Italia-USA, RaiPlay Sport 2. OA Sport offrirà inoltre tutte le Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Torneo B a San Juan, Porto Rico

Giovedì 12 marzo

Ore 1:00 Italia-Porto Rico – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 22:00 Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Basket (205)

Sabato 14 marzo

Ore 22:00 Italia-USA – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Domenica 15 marzo

Ore 22:00 Italia-Spagna – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Basket (205)

Martedì 17 marzo

Ore 19:00 Italia-Senegal – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (tranne Italia-USA), Sky Sport Basket (205) con possibilità di Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay (e RaiPlay Sport 2 per Italia-USA), SkyGo, Now e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport