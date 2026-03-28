L’Italia scivola con la Svezia di Edin: secondo ko ai Mondiali di curling, serve la reazione di Spiller e compagni

L’Italia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA): dopo la battuta d’arresto rimediata contro il Canada (in formazione diversa rispetto a quella capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026), gli azzurri sono scivolati al cospetto della Svezia per 9-4.

Il quartetto scandinavo guidato dal fuoriclasse Niklas Edin, grande deluso dei Giochi, ha operato una prima differenza tra il quarto end (tre punti) e il quinto parziale (mano strappata da un punto), issandosi sul 5-2 all’intervallo. Gli azzurri sono stati bravi rilanciarsi e ad avvicinarsi (5-4), ma nel nono end gli svedesi hanno messo a segno quattro punti e hanno chiuso i conti in maniera perentoria.

Il giovane skip Stefano Spiller (alla prima apparizione con la Nazionale maggiore dopo aver conquistato un oro e un argento iridato tra gli juniores), il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini si trovano in fondo alla classifica del round robin e saranno chiamati a reagire questa notte (ore 03.00 italiane) contro la Cina, per non compromettere sensibilmente le chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Ricordiamo che le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.

LA CRONACA DI SVEZIA-ITALIA

La Svezia si guadagna il vantaggio del martello in apertura dell’incontro, opta per una prima mano nulla ed è poi costretta a marcare un punto nella seconda frazione dopo una bella costruzione di gioco confezionata dagli azzurri. L’Italia alza il livello del gioco e grazie a un ultimo tiro degno di nota riesce a mettere a segno due punti per operare il sorpasso al termine del terzo end (2-1), ma subito dopo emerge la caratura tecnica di Edin e compagni, che operano lo strappo in maniera perentoria.

Gli scandinavi imbastiscono una buona tattica di gioco e poi la stoccata finale di Edin permette di marcare tre punti (4-2), successivamente strappano una mano da un punto nel quinto end e così la Svezia conduce per 5-2 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio Spiller e compagni optano per una mano nulla e poi dimostrano di che pasta sono fatti, mettendo a segno un punto nel settimo parziale e poi strappando l’hammer nell’ottavo end, in modo da rimettersi in scia agli avversaria (5-4).

Gli azzurri sono stati bravi a tenere aperta la partita nonostante le difficoltà riscontrate tra quarto e quinto end, mettendo in difficoltà gli avversari in vista del finale. Nel momento clou dell’incontro, però, l’esperienza del quartetto gialloblù si è fatta sentire e il nono parziale è stato a senso unico: la Svezia mette a segno quattro punti, si issa sul 9-4 e chiude i conti in proprio favore.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svizzera vs Norvegia 8-1

Svezia vs Italia 9-4

Germania vs Cechia 8-7, extra-end

USA vs Corea del Sud 9-8

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 2 vittorie (2 partite disputate)

1. Giappone 2 vittorie (2 partite disputate)

1. Svizzera 2 vittorie (2 partite disputate)

1. Svezia 2 vittorie (2 partite disputate)

1. Germania 2 vittorie (2 partite disputate)

6. Cina 1 vittoria (1 partita disputata)

7. USA 1 vittoria (2 partite disputate)

8. Polonia 0 vittorie (1 partita disputata)

9. Cechia 0 vittorie (2 partita disputate)

9. Corea del Sud 0 vittorie (2 partite disputate)

9. Italia 0 vittorie (2 partite disputate)

9. Norvegia 0 vittorie (2 partite disputate)

9. Scozia 0 vittorie (2 partite disputate)