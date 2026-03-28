Italia travolta dal Canada in una partita lampo ai Mondiali di curling: Spiller debutta, strada in salita

L’Italia è stata travolta dal Canada con il punteggio di 9-2 in occasione dell’esordio ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA). La nostra Nazionale si è inchinata al Paese che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se la formazione era ben diversa: non c’erano lo skip Brad Jacobs e compagni, ma il quartetto composto da Matt Dunstone, Colton Lott, EJ Jarnden e Ryan Harnden.

Il giovane Stefano Spiller ha debuttato con la maglia azzurra dei grandi, dopo essere stato grande protagonista nelle ultime due edizioni dei Mondiali juniores (oro nel 2025 e argento poche settimane fa). Il 20enne sta avendo la sua occasione da skip al posto di Joel Retornaz, affiancando gli altri elementi di riferimento del quartetto tricolore delle ultime stagioni: il second Amos Mosaner (bronzo nel doppio misto ai recenti Giochi), il third Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini, con Mattia Giovanella a fare da riserva.

La partita è stata lampo: già al termine del sesto end, sui dieci in programma, gli azzurri hanno alzato bandiera bianca. L’Italia ha incominciato l’incontro con il vantaggio del martello e ha optato per una prima mano nulla, ma poi il Canada si è scatenato e ha strappato il martello per ben tre volte consecutive: un punto nel secondo, tre nel terzo e altri tre nel quarto parziale, issandosi così sul 7-2. Gli azzurri hanno reagito mettendo a segno un paio di punti nella quinta frazione, ma i nordamericani hanno replicato prontamente al ritorno sul ghiaccio e la partita si è conclusa.

La strada verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta si fa già in salita: le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 16.00 di sabato 28 marzo per affrontare la Svezia di Niklas Edin, mentre alle ore 03.00 di domenica 29 marzo è previsto l’incrocio con la Cina.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svizzera vs Polonia 11-9

Giappone vs Scozia 7-5

Germania vs USA 10-5

Canada vs Italia 9-2

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 2 vittorie (2 partite disputate)

1. Giappone 2 vittorie (2 partite disputate)

3. Cina 1 vittoria (1 partita disputata)

3. Germania 1 vittoria (1 partita disputata)

3. Svizzera 1 vittoria (1 partita disputata)

3. Svezia 1 vittoria (1 partita disputata)

3. Italia 0 vittorie (1 partita disputata)

8. Cechia 0 vittorie (1 partita disputata)

8. Corea del Sud 0 vittorie (1 partita disputata)

8. Norvegia 0 vittorie (1 partita disputata)

8. Polonia 0 vittorie (1 partita disputata)

8. USA 0 vittorie (1 partita disputata)

13. Scozia 0 vittorie (2 partite disputate)