Giro di Sardegna 2026: Dusan Rajovic beffa Davide Donati a Tortolì

Ancora una volata, questa volta decisa praticamente sul colpo di reni, al Giro di Sardegna 2026. La terza tappa con partenza da Cagliari ed arrivo in quel di Tortolì vede trionfare allo sprint, per pochissimi centimetri, il serbo della Solution Tech NIPPO Rali Dusan Rajovic. Resta leader della classifica generale Nicolò Garibbo (Team UKYO).

Giornata senza particolari colpi di scena che ha visto prima una fuga a due con Ivan Taccone (MG.K Vis Costruzioni e Ambiente) ed Ignazio Cireddu (Team Vorarlberg), raggiunti dal gruppo sul finale, e poi il tentativo solitario di Thor Michielsen (Lidl – Trek Future Racing).

Scontato l’arrivo allo sprint che ha visto un testa a testa concitato tra Rajovic e il nostro Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), con il serbo che al photofinish è riuscito a spuntarla di misura. Vicinissimo alla doppietta il giovane azzurro al quale sono mancate un paio di pedalate negli ultimi 20 metri.

Terza posizione per lo spagnolo Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta), completano la top-5 Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber) e Riccardo Lorello (S.C. Padovani Polo Cherry Bank).