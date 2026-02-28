Colpaccio di Filippo Zana: tappa e maglia nella frazione regina del Giro di Sardegna!

Colpo doppio di Filippo Zana nella quarta tappa del Giro di Sardegna 2026. Il corridore italiano della Soudal Quick-Step ha trionfato in solitaria sul traguardo di Nuoro in quella che era la frazione regina. Un successo arrivato con un attacco nel finale con gli inseguitori arrivati a 36 secondi con Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort) al secondo posto. In classifica generale Zana si porta al comando con 46 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Gianmarco Garofoli.

Dopo alcuni iniziali tentativi di fuga già sul Passo Genna Silana, il gruppo rimane comunque compatto. La Soudal Quick-Step si mette davanti e alza notevolmente l’andatura e già sul Dorgali il gruppo comincia a perdere pezzi. Molti corridori, tra cui anche il leader della generale Nicolò Garibbo (Team UKYO), perdono contatto ed il vantaggio degli uomini in testa arriva oltre i due minuti.

La Soudal Quick-Step continua nella sua azione e non smette di tirare un gruppo che vede una trentina di corridori al suo interno. Il ritardo degli inseguitori anche all’imbocco della salita di Su Pradu resta oltre i due minuti e per Garibbo non c’è davvero possibilità di rientrare. A poco più di trenta chilometri dal traguardo si stacca Lorenzo Finn, che non riesce a reggere il passo.

Ai -5 dallo scollinamento dello Su Pradu in testa al gruppo si mette la Lidl-Trek Future Racing che cambia ritmo e prende il posto della Soudal Quick-Step. Ci sono una serie di attacchi ed è Darren Van Bekkum (XDS Astana Team) a passare per primo sul traguardo del GPM di Su Pradu.

Si va a creare così un gruppo di undici corridori al comando, composto da Jan Mihcael Jackowiak (Bahrain Victorious Development Tour), Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma), Davide De Cassan (General Store – Essegibi -F.Lli Curia), Liam O’Brien (Lidl-Trek Future Racing), Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort), Max Bock (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) ,Louis Vervaeke, Filippo Zana e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Adria Pericas (UAE Emirates Tour Gen Z) e Darren Van Bekkum (XDS Astana Team).

A dieci chilometri dalla fine in discesa attacca Filippo Zana e comincia a guadagnare secondi sugli inseguitori. I compagni dell’italiano rompono più volte i cambi e favoriscono l’allungo del veneto. Non c’è accordo dietro al corridore della Soudal Quick-Step che comincia ad aumentare sempre di più il suo vantaggio. Zana non viene più ripreso e vince con 36 secondi di vantaggio su Alessandro Verre e sui compagni di squadra Louis Vervaeke e Gianmarco Garofoli.