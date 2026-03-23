Giro di Catalogna 2026: Dorian Godon beffa di centimetri Remco Evenepoel nella prima tappa

Subito spettacolo nella tappa iniziale del Giro di Catalogna 2026. La frazione con arrivo a Sant Feliu de Guíxols ha visto protagonista Remco Evenepoel, che ha rischiato di vincere addirittura allo sprint, venendo beffato da Dorian Godon. Il campione francese della Ineos Grenadiers trova il secondo successo nel giro di poco più di una settimana (si era imposto in una tappa alla Parigi-Nizza) e dimostra di essere in gran forma.

Cinque gli uomini all’attacco nella prima fase di gara: Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling), Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) e Josh Burnett (Burgos Burpellet BH). Il gruppo però si è messo a gestire con soprattutto la Ineos Grenadiers a dettare il passo.

Gli attaccanti sono stati raggiunti ad una ventina di chilometri dal traguardo con le compagini degli uomini di classifica a tenere alta l’andatura per i propri capitani. Devastante l’allungo della Bahrain – Victorious sul finale, con Jonas Vingegaard a controllare la situazione, mettendosi addirittura per un po’ davanti in prima persona in vista di un pericoloso tratto di discesa.

Velocità altissima per approcciare il tratto conclusivo in leggera salita. A lanciare la volata lunghissima un clamoroso Remco Evenepoel: il belga della Red Bull – BORA – hansgrohe ha ingaggiato prima un testa a testa con Tom Pidcock, poi è arrivato il campione francese Dorian Godon. Il transalpino della Ineos Grenadiers ha sfidato Evenepoel fino all’ultimo centimetro: il tutto si è andato a decidere al photofinish, con Godon (che ha rischiato ad esultare poco prima della linea) a portarsi a casa il successo. Terzo Pidcock, quarto l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, quinto un eccellente Simone Gualdi (Lotto Intermarché), top-10 anche per un altro giovane azzurro, Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), settimo.