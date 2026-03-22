Giro di Catalogna 2026: sarà spettacolo con la sfida tra Vingegaard ed Evenepoel

Nuovo appuntamento World Tour, nel bel mezzo delle Classiche del Nord e subito dopo la Milano-Sanremo. Scatta domani l’edizione numero 105 della Volta a Catalunya, il Giro di Catalogna. Sette tappe in programma, startlist di altissimo livello, non mancherà lo spettacolo.

LE TAPPE

Percorso variegato, non mancano le frazioni per velocisti, ma sono molte le montagne che vedranno i corridori di classifica sfidarsi. Andiamo a scoprire tutte le frazioni:

Tappa 1 (23/3): Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km)

Tappa 2 (24/3): Figueres – Banyoles (167,4 km)

Tappa 3 (25/3): Mont-Roig del Camp – Vila-Seca (159,5 km)

Tappa 4 (26/3): Mataró – Vallter (173 km)

Tappa 5 (27/3): La Seu d’Urgell – Coll de Pal (155,3 km)

Tappa 6 (28/3): Berga – Queralt (159 km)

Tappa 7 (29/3): Barcelona – Barcelona (95,1 km)

FAVORITI

Un testa a testa attesissimo. Rischiava di non esserci Remco Evenepoel, rimasto bloccato dalla neve sul Teide, ma il belga è riuscito a scappare e a volare in Catalogna. Il belga lancia la sfida a Jonas Vingegaard, reduce dal dominio alla Parigi-Nizza e apparso in grandissima forma. Tanti comunque gli uomini di classifica: in casa Red Bull – BORA – hansgrohe presente anche il tedesco Florian Lipowitz, la UAE Team Emirates – XRG schiera il portoghese Joao Almeida, Felix Gall per la Decathlon CMA CGM Team, Ben O’Connor invece per la Team Jayco AlUla. Il nome da seguire è anche quello di Tom Pidcock, che ha fatto faville nelle classiche italiane.

ITALIANI

In casa Italia ci si aspetta qualche risultato di qualità sicuramente da un Giulio Ciccone (Lidl-Trek) apparso in netta crescita. Felicità nel rivedere in gara dopo il brutto incidente dell’anno scorso Filippo Baroncini. Possono dire la loro nelle tappe anche Filippo Zana e Andrea Raccagni Noviero. Davide Piganzoli invece sarà un gregario di lusso per Vingegaard.