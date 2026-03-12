Dove vedere in tv Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento questo weekend per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Galles. Al Millennium Stadium di Cardiff, con calcio d’Inizio alle 17.40, va in scena dunque il match che chiuderà un torneo che ha regalato tanti sorrisi agli azzurri.

Dopo la vittoria all’esordio contro la Scozia, infatti, gli azzurri lo scorso fine settimana hanno portato a casa lo scalpo più importante, quello di quell’Inghilterra mai battuta nei 32 precedenti dal 1991 a oggi. Un successo meritato che ha proiettato l’Italia al quarto posto della classifica, con la chance – seppur remota – di conquistare il podio. Ma, soprattutto, la possibilità di chiudere il Sei Nazioni per la prima volta con tre successi all’attivo.

Per farlo i ragazzi di Quesada dovranno vincere la sfida che – alla vigilia del torneo – appariva più alla porta degli azzurri. Il Galles, infatti, è in un periodo di crisi profonda, confermata dall’ultimo posto in classifica con zero successi all’attivo. Ma attenzione a non sottovalutare i britannici, perché dopo le due bruttissime sconfitte contro Inghilterra e Francia sono arrivati i ko più che onorevoli contro Scozia e Irlanda. Insomma, non sarà il Galles dei tempi d’oro, ma arrivare a Cardiff convinti di aver già vinto può giocare un brutto scherzo.

Calcio d'inizio che verrà effettuato al Millennium Stadium di Cardiff sabato, alle ore 17.40, contro il Galles. Diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, streaming su SkyGO, Now TV e gratis su Tv8.it. OA Sport seguirà l'evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra Irlanda e Italia.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 14 marzo

Ore 17.40 — Galles-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Tv8

Diretta tv: Sky Sport Uno e Tv8

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, tv8.it

Diretta testuale: OA Sport