Dove vedere in tv Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 19 marzo (ore 15.00) Scandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver vinto il confronto d’andata con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico, compiendo un’autentica impresa contro una delle grandi favorite per la conquista del trofeo, le Campionesse del Mondo saranno chiamate a un nuovo colpaccio nella tana della corazzata turca se vorranno qualificarsi alla Final Four della massima competizione europea.

Le ragazze di coach Marco Gaspari dovranno conquistare almeno due set per meritarsi il passaggio del turno, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Le toscane dovranno fare i conti con l’agguerrito sestetto di coach Marcello Abbondanza, che spera nella grande rimonta tra le mura amiche del Burhan Felek Salonu nella metropoli anatolica dopo aver chiuso la regular season della Sultanlar Ligi al secondo posto.

A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno soprattutto l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, mentre dall’altra parte della rete spiccano la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto turco Melissa Vargas e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fenerbahce Istanbul-Scandicci, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

QUANDO SI GIOCA FENERBAHCE-SCANDICCI CHAMPIONS LEAGUE

Giovedì 19 marzo

Ore 15.00 Fenerbahce Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max

PROGRAMMA FENERBAHCE-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.