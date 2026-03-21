LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche

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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del WTA 1000 di Miami 2026 che segna l’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Per le azzurre, qui accreditate della testa di serie numero 1, c’è il duo nippo-norvegese formato da Shuko Aoyama e Ulrikke Eikeri.

L’accoppiata composta dalle campionesse olimpiche, nonché del Roland Garros, è subito impegnata da una coppia che come tale non ha mai affrontato, ma che a livello di figure singole è toccata più volte nel corso del percorso. Aoyama/Eikeri, comunque, hanno subito avuto qualche problema di troppo ad Austin, primo capitolo assieme: in quel WTA 125 hanno perso all’esordio.

Le azzurre arrivano da due semifinali nel 2026, quelle di Dubai e di Indian Wells, e a Miami nel 2025 uscirono quasi subito, al secondo turno contro Bucsa/Kato (poi finaliste a grande sorpresa, persero contro Andreeva/Shnaider). Il vero obiettivo è migliorare la semifinale del 2024. E, se possibile, per Errani fare anche meglio del 2012, quando con Roberta Vinci arrivò la finale persa contro Kirilenko/Petrova.

Il tabellone del 2026 non è proprio di quelli che si possano definire una passeggiata: l’intero spot di quarti di finale è disseminato di trappole, anche se una coppia tra Muhammad/Routliffe e Siegemund/Zvonareva dovrà per forza uscire prima (e bisognerà anche sentire il parere della canadese Leylah Fernandez e di Venus Williams). Nel complesso, però, nessuna delle coppie di grido è realmente al sicuro: forse mai come in questo torneo può succedere di tutto.

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Shuyo Aoyama/Ulrikke Eikeri si giocherà come secondo sul Court 3 a partire dalle ore 16:00 dopo Siegemund/Zvonareva-Kato/Yang e comunque non prima delle ore 17:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!