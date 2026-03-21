Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Sarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a dover giocare contro la giapponese Shuko Aoyama e la norvegese Ulrikke Eikeri. Sia l’una che l’altra di esperienza ne hanno in termini di doppio, e anzi la nipponica ricorda Errani anche in tempi lontani, quando giocava con Roberta Vinci.

Aoyama, del resto, tra le quattro semifinali Slam in carriera raggiunte (di cui una è diventata finale, Australian Open 2023), vanta anche quella di Wimbledon 2013, in cui perse dalle future vincitrici Hsieh/Peng: erano gli anni in cui questa coppia, Errani/Vinci, Hlavackova/Hradecka e altre si contendevano regolarmente i piani alti. Con Eikeri il sodalizio è sostanzialmente “di fortuna”, ma non ha portato finora buoni risultati data la sconfitta all’esordio al WTA 125 di Austin. Errani/Paolini sono a caccia di buone sensazioni dopo le due semifinali raccolte a Dubai e a Indian Wells.

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri sarà il secondo sul Court 3 a partire dalle ore 16:00, e comunque non prima delle ore 17:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SINNER-DZUMHUR OGGI, ATP MIAMI 2026

Sabato 21 marzo

Court 3

Ore 16:00 Siegemund (GER)/Zvonareva-Kato (JPN)/Yang (CHN) – 1° turno doppio WTA

NP Ore 17:30 Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Aoyama (JPN)/Eikeri (NOR) – 1° turno doppio WTA – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

NP Ore 18:30 Brady (USA)/McNally (USA) [WC]-Jurak Schreiber (CRO)/Olmos (MEX) – 1° turno doppio WTA

NP Ore 20:00 Neel (EST)/Sutjiadi (INA)-Baptiste (USA)/Stearns (USA) – 1° turno doppio WTA

PROGRAMMA SINNER-DZUMHUR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport