LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della finale dell’ATP 250 di Santiago. Il match vedrà il portacolori del bel paese Luciano Darderi opposto al tedesco Hanfmann. Partita che si preannuncia combattuta dato lo stato di forma dei due giocatori. A livello ATP ci sono due precedenti tra il nativo di Villa Gesell e il numero 81 ATP. L’ultimo risale al 2024 dove nella terra rossa di Cordoba l’azzurro si impose in due set (7-6 6-1) nei confronti del teutonico. Mentre il primo risale sempre all’ATP di Cordoba, però fu giocato nel 2023 nel primo turno di qualificazioni. Dove Darderi vinse 2 set a 0 con lo score di 6-3 6-4. Dunque la terra rossa sudamericana sembra portar bene al classe 2002. Chissà che questo non sia un fattore che gli possa dar perlomeno più fiducia in ottica di questa finale.

Son passati diversi anni dagli incontri appena menzionati. Nel mentre, l’azzurro ha fatto un enorme salto di qualità migliorando moltissimo a livello di gioco e tenuta fisica. Qualità che lo hanno portato al giorno d’oggi al numero 21 ATP. Al momento il suo miglior best ranking. Discorso un po’ diverso per il classe ’91. Il tedesco infatti ha come miglior piazzamento la 45esima posizione nel circuito maggiore raggiunta nel 2023. Dopo diversi infortuni e una continuità che in alcuni periodi delle stagioni trascorse gli è stata un po’ altalenante, il nativo di Karlsruhe si trova momentaneamente a ridosso della top 80. Con prestazioni importanti alternate a match non giocati secondo le sue aspettative.

Hanfmann gioca un tennis potente e imprevedibile, con frequenti attacchi, anche sotto rete, alternati a variazioni di gioco. Da fondo tiene bene il palleggio e se ha possibilità cerca di abbreviare lo scambio per andarsi a cercare il punto. A volte però risulta falloso e discontinuo. Sbagliando anche colpi nella fase di impostazione di gioco. L’azzurro dovrà cercare di essere il meno falloso possibile e non permettere all’avversario di prendere l’iniziativa. Impedendo quindi al teutonico di far il suo gioco. Impostazione che il classe 2002 sa far molto bene. La superficie in questa circostanza potrebbe essergli di supporto. Dato che la terra rossa, essendo caratterizzata da una velocità di palla più lenta, potrebbe favorire a livello tattico il numero 21 ATP.

Nell’arco di tutto il torneo il classe 2002 ha mostrato un ottimo tennis ma soprattutto una continuità importante in termini di prestazione sul campo. La vittoria in semifinale contro Baez, a detta di sue dichiarazioni pubbliche, sembra avergli dato molta fiducia e questo dal punto di vista morale potrà sicuramente essere un vantaggio per quanto riguarda la finale. Hanfmann ha invece portato a casa un match che sulla carta vedeva il teutonico sfavorito. In semifinale il nativo di Karlsruhe ha ribaltato i pronostici contro l’argentino Francisco Cerundolo. Ottenendo il pass per la finale in due set. Il classe ’98 ha giocato un match sotto tono ma il numero 81 ATP ha saputo ben sfruttare i momenti importanti della partita giocando un tennis di alto livello.

In caso di vittoria da parte dell’azzurro sarebbe il 5 titolo ATP. Continuando la sua tradizione dei tornei vinti su terra rossa. Se dovesse invece vincere il tedesco sarebbe il primo per lui. Dunque il classe ’91 potrebbe sentire più pressione da questo punto di vista. Darderi, avendo già ottenuto 4 tornei, pur con meno anni d’esperienza nel circuito ATP, potrebbe giocare questa finale più tranquillo. La finale tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann si terrà sul Campo Centrale ”Jaime Fillol” e inizierà alle 23:30 ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!