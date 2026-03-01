Dove vedere in tv Darderi-Hanfmann, Finale ATP Santiago 2026: orario, canale, streaming

Oggi, domenica 1° marzo, per quanto concerne l’ATP 250 di Santiago del Cile, si disputerà la finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Luciano Darderi, numero 2 del seeding, affronterà il tedesco Yannick Hanfmann.

L’incontro si disputerà sul Court Jaime Fillol dalle ore 23.30 italiane: l’azzurro ha vinto entrambi i precedenti, giocati sempre a Cordoba sulla terra battuta. Nel 2023 Darderi si impose nel primo turno delle qualificazioni, mentre nel 2024 la spuntò nei quarti di finale.

Il match tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann del torneo ATP 250 di Santiago, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP SANTIAGO OGGI

Domenica 1° marzo

Court Jaime Fillol – Dalle ore 23.30 italiane

Luciano Darderi (Italia, 2) – Yannick Hanfmann (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP SANTIAGO: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.