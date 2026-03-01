Perché Luciano Darderi non guadagna posizioni in classifica con la finale a Santiago. E se la vince…

Luciano Darderi è approdato in finale ai Chile Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Santiago l’azzurro uscì all’esordio: l’azzurro dovrà rinunciare ai 50 punti di Tokyo 2025, mentre al momento ne ha conquistati già 165.

Con 115 punti netti incamerati, dunque, Darderi è salito da quota 1904 a 2019, confermandosi al 21° posto virtuale nel ranking live: l’azzurro difende così il proprio best ranking, raggiunto per la prima volta dopo la recente finale conquistata a Buenos Aires.

In caso di successo in finale, inoltre, Darderi incasserebbe altri 85 punti, salirebbe a quota 2014, ma non scalerebbe posizioni, poiché al numero 20 della classifica mondiale al momento si trova l’argentino Francisco Cerundolo, uscito in semifinale a Santiago, che è a quota 2170.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 23 febbraio: 1904 punti, 21° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 2019 punti, 21° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2104 punti, 21° posto.