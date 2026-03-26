Gattuso: “Non è stato facile ma ci andiamo a giocare la finale. Ringrazio Bergamo e tutti i tifosi”

Parte con un 2-0 il cammino playoff dell’Italia nelle Qualificazioni Mondiali 2026. A Bergamo, la nazionale di calcio è riuscita a battere non senza difficoltà l’Irlanda del Nord, qualificandosi per la finale in programma martedì contro la vincente di Bosnia Erzegovina-Galles. Decisivo il gol di Sando Tonali che ha aperto le marcature al 56′. Poi è stato Moise Kean a segnare la rete del 2-0 finale all’80’.

Ai microfoni RAI, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha così analizzato la prestazione degli azzurri: “C’era da faticare, non è stata per nulla facile. Ci hanno anche sorpreso, ci aspettavamo andassero in verticale invece hanno iniziato a palleggiare. Nel primo tempo potevamo fare meglio però siamo rimasti concentrati. Locatelli si abbassava troppo e ci siamo schiacciati. Siamo stati bravi, non era scontato”.

Il cambio di ritmo nella ripresa: “Ci siamo anche complicati la vita, poi abbiamo dato ritmo alla partita, la palla circolava più veloce. Ci andiamo a giocare la finale ma adesso recuperiamo. Sappiamo che sarà difficile, anche questa lo è stata”.

La possibile difficoltà fuori casa: “Credo che la pressione che sentiamo noi la sentano anche gli altri. Sono due squadre diverse, adesso ci concentriamo su di noi”.

Il ringraziamento a Bergamo: “Ringraziamo per l’ennesima volta Bergamo. Anche nel primo tempo ho sentito pochissimi fischi, siamo andati nello spogliatoio tra gli applausi. Grazie alla città ed a tutti i tifosi”.