CalcioSport in tv
Dove vedere in tv Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario finale playoff, programma, streaming
Martedì 31 marzo il destino dell’Italia si deciderà nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. La Nazionale, vittoriosa questa sera contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, affronterà la Bosnia nella seconda e ultima sfida dentro e fuori di questi spareggi per essere nella fase finale della rassegna iridata.
Gli azzurri dovranno sfidare i bosniaci in trasferta e questo fattore sarà da considerare nelle variabili in gioco. Il supporto del pubblico e l’atmosfera, inevitabilmente, andranno incidere sull’andamento del confronto. La compagine tricolore dovrà essere in grado di assorbire le grandi tensioni e trasformarle in motivazioni ulteriori per staccare il biglietto per la competizione mondiale.
Edin Dzeko e compagni, dunque, saranno da temere per il grande furore agonistico che metteranno davanti ai propri supporters. Si spera che la selezione allenata da Rino Gattuso faccia vedere le sue qualità e valorizzando gli effettivi a disposizione, dimostrandosi cinica in zona realizzativa e risoluta in quella difensiva.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bosnia, finale dei playoff di qualificazione per i Mondiali 2026. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.
DOVE VEDERE IN TV BOSNIA-ITALIA
Martedì 31 marzo
Ore 20.45 Bosnia vs Italia a Zenica – Diretta tv su Rai 1
PROGRAMMA Bosnia-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 1.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.