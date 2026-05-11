ATP Roma 2026, Andrey Rublev e Daniil Medvedev avanzano. Prosegue la moria di testa di serie

Sarà la sfida tra Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante a chiudere il programma odierno del tabellone maschile di singolare a Roma. Giornata dedicata al terzo turno nella parte alta del main draw, con luci e ombre per i colori azzurri: successi per Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, mentre si ferma il cammino di Mattia Bellucci.

Tutto semplice per il numero uno del mondo, che ha superato senza difficoltà Alexei Popyrin (n. 60 ATP), apparso in grande difficoltà al cospetto della maggiore solidità dell’avversario. Il punteggio di 6-2 6-0 fotografa con chiarezza l’andamento dell’incontro. Negli ottavi, Sinner affronterà proprio Pellegrino, autore di un successo sorprendente contro la testa di serie n. 20 Frances Tiafoe. Il pugliese si è imposto 7-6(8) 6-1 e si prepara così alla sfida con il numero uno del mondo.

Destino diverso per Bellucci. Il lombardo (n. 80 del ranking) si è arreso alla maggiore potenza del giovane spagnolo Martín Landaluce (n. 94 ATP), vincitore per 6-4 6-3. Negli ottavi, lo spagnolo sfiderà il serbo Hamad Medjedovic (n. 67 ATP), che ha avuto la meglio sull’argentino Mariano Navone con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Successi anche per la pattuglia russa con Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Il numero 9 del mondo ha dovuto rimontare lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz (n. 139 del ranking), imponendosi 3-6 6-4 6-2 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Medvedev, invece, attende il vincitore del match tra Cobolli e Tirante.

Rublev (n. 14 del ranking) ha regolato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 21 del seeding) con un doppio 6-4 e se la vedrà negli ottavi con il georgiano Nikoloz Basilashvili (n. 117 ATP), che ha eliminato l’americano Brandon Nakashima (n. 30 del seeding) con il punteggio di 7-6(5) 6-4.