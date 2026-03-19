Lisa Vittozzi dopo il podio di Oslo: “Sono soddisfatta, sabato proverò a vincere l’inseguimento”

Anche ad Oslo Lisa Vittozzi timbra il cartellino. In Norvegia l’azzurra conquista l’ennesimo podio della stagione nella Coppa del Mondo di biathlon: secondo posto alle spalle di Hanna Öberg nella nella gara d’apertura dell’ultima tappa stagionale, la sprint.

Cinque secondi di ritardo per l’azzurra rispetto alla svedese che ha trovato la gara praticamente perfetta. Tutto però che resta aperto in chiave inseguimento di sabato.

Il commento dell’azzurra nel dopo gara: “Sono davvero soddisfatta, naturalmente volevo vincere. Ho dato tutto, non potevo fare meglio di così: a volte nel gioco dei secondi si vince, altre volte si perde. Le condizioni non mi preoccupavano oggi, anche se non ci siamo allenati nei giorni scorsi per la situazione meteo. Ma sono arrivata qui pronta e non ha fatto grande differenza. L’inseguimento di sabato credo rappresenti una grande chance per me e proverò a vincere di nuovo”.