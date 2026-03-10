Biathlon, la Coppa del Mondo di Otepää 2026 è la ‘Prova Generale’ dei Mondiali 2027

Il penultimo atto della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si disputerà a Otepää. Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo per la principale stazione sciistica estone, poiché rappresenta il prologo di quello che può essere definito a tutti gli effetti “un sogno tramutatosi in realtà”.

Il borgo situato nell’Estonia meridionale aveva annunciato la volontà di organizzare i Mondiali di biathlon già nel 2009. Da allora è cominciato un lungo e indefesso lavoro sul lungo periodo, che culminerà nel 2027. Difatti, il prossimo anno, il poligono e le piste della piccola, ma determinata, Repubblica baltica saranno il palcoscenico della manifestazione iridata.

La tappa corrente rappresenta, dunque, una sorta di prova generale in vista di una recita attesa da quasi due decenni. A Otepää non sono però degli sprovveduti, hanno già ospitato una volta la Coppa del Mondo (marzo 2022) e nel frattempo hanno organizzato due edizioni degli Europei (2010, 2015) e altrettante dei Mondiali junior (2014, 2018).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 8 – SETTORE MASCHILE

Località: Otepää (Estonia)

Unica volta in calendario: marzo 2022

Grandi eventi organizzati: Nessuno, ma nel 2027 ci saranno i Mondiali

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Giovedì: Sprint

Sabato: Inseguimento

Domenica: Gare Miste

COSI’ NEL 2022

SPRINT

1) FILLON MAILLET Quentin (FRA)

2) LÆGREID Sturla Holm (NOR)

3) DOLL Benedikt (GER)

16) HOFER Lukas (ITA)

17) BORMOLINI Thomas (ITA)

25) GIACOMEL Tommaso (ITA)

53) BIONAZ Didier (ITA)

64) WINDISCH Dominik (ITA)

MASS START

1) CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad (NOR)

2) FILLON MAILLET Quentin (FRA)

3) BAKKEN Sivert Guttorm (NOR)

6) HOFER Lukas (ITA)

19) BORMOLINI Thomas (ITA)

21) GIACOMEL Tommaso (ITA)

STAFFETTA MISTA

1) NORVEGIA

2) SVEZIA

3) FRANCIA

.

14) ITALIA

SINGLE MIXED

1) NORVEGIA

2) SVEZIA

3) GERMANIA

4) FRANCIA

5) ITALIA