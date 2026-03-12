Biathlon, Lukas Hofer sfiora la top ten nella sprint di Otepää vinta da Laegreid

Si apre l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: ad Otepää (Estonia) la 10 km sprint maschile premia il norvegese Sturla Holm Laegreid, che si impone davanti al transalpino Emilien Jacquelin ed al tedesco Philipp Nawrath. In casa Italia il migliore degli azzurri è Lukas Hofer, 13°, ma si comporta egregiamente anche Christoph Pircher, 30°. A punti anche Patrick Braunhofer, 37°, mentre Nicola Romanin non centra la top 40 ma prenderà parte alla pursuit di sabato avendo chiuso 52°.

I primi 5 trovano tutti lo zero al poligono: successo per il norvegese Sturla Holm Laegreid, che chiude con il crono di 23’28″5 e si impone davanti al transalpino Emilien Jacquelin, secondo a 10″7, ed al tedesco Philipp Nawrath, terzo a 17″8. I distacchi salgono col quarto posto dell’altro norvegese Isak Leknes Frey, che consolida il pettorale blu di miglior under 23, a 30″3, beffando il francese Quentin Fillon Maillet, quinto a 30″6.

Un errore al tiro, invece, per il norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, sesto a 42″4, e per lo svedese Sebastian Samuelsson, settimo a 45″5, mentre fanno 10/10 al tiro il francese Oscar Lombardot, ottavo a 47″4, ed il bulgaro Vladimir Iliev ed il ceco Vitezslav Hornig, noni a pari merito a 52″2.

In casa Italia il migliore è Lukas Hofer, che commette un errore nella serie in piedi e termina 13° a 1’01″8, mentre fanno 10/10 al poligono sia Christoph Pircher, 30° a 1’41″4, sia Patrick Braunhofer, 37° a 1’49″6, infine non va a punti, ma si qualifica per la 12.5 km ad inseguimento Nicola Romanin, con un bersaglio mancato in posizione prona, 52° a 2’10″4.

Il transalpino Eric Perrot, oggi 12°, è ad un passo dalla matematica conquista della Coppa del Mondo generale, guidando con 1028 punti, mentre è ancora secondo Tommaso Giacomel, che ha già posto fine alla propria stagione agonistica, a quota 797. Lo svedese Sebastian Samuelsson è terzo con 764 punti, a -264 dal francese.

Nella graduatoria di specialità balza al comando proprio lo svedese Sebastian Samuelsson, che si porta in vetta con 315 punti, scavalcando Tommaso Giacomel, ora secondo con 309. Terza piazza per il transalpino Eric Perrot, a quota 270, a -45 dalla testa con una sola sprint da disputare.