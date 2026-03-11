Biathlon, la tappa di Otepää riaccende un’idea folle. E se Johannes Bø facesse comeback per i Mondiali 2027?

A partire da domani, la Coppa del Mondo di biathlon farà tappa a Otepää, in Estonia. Si tratterà di una prestigiosa prova generale, poiché la località baltica organizzerà i Mondiali del 2027. Sarà un grande momento per la località, che cominciò a lavorare per questo obiettivo già nel 2009, dichiarando apertamente di voler ottenere la manifestazione iridata in futuro.

Quel futuro sta per farsi presente, dopo quasi due decenni. Chissà che, Otepää 2027 non possa essere benedetta dalla presenza di Johannes Thingnes Bø. In pista, come atleta. Il fenomenale norvegese si è ritirato improvvisamente e inaspettatamente dall’attività agonistica al termine del 2024-25, rinunciando quindi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

D’altronde, lo scandinavo, che resta uno degli uomini più vincenti di ogni tempo, aveva già 5 ori olimpici al collo (di cui tre individuali). L’idea di dover vivere malamente l’avvicinamento alle Olimpiadi, con tutto lo stress e il carico di responsabilità derivato dall’essere un grande favorito, lo ha spinto a desistere. Non ne sentiva il bisogno e ha preferito dedicarsi alla famiglia.

Tuttavia, dodici mesi orsono, JTB ha subito tenuto aperta la porta a un eventuale comeback per il 2026-27. D’altronde, a Lenzerheide nel 2025, ha vinto l’oro iridato sia nella sprint che nell’inseguimento. Essendo il detentore del titolo, avrebbe il posto assicurato al via della prova su due poligoni, alla quale è agganciato il pursuit. Al contrario, se non dovesse esserci, lo slot resterebbe vacante.

In altre parole, quel pettorale è suo e solo suo. Non è della Norvegia. Qualunque cosa faccia, Bø non toglierebbe il posto a nessuno, anche se paradossalmente si dovesse presentare al via 15 kg sovrappeso e totalmente fuori forma. Non andrà così, ne siamo certi. Perché se Johannes dovesse tornare, lo farebbe in condizioni adeguate. Peraltro, dovrebbe rientrare nel sistema di controlli antidoping con largo anticipo, in maniera tale da essere reperibile in ogni dove.

Stress e pressioni non ne avrebbe. Potrebbe prenderlo quasi come un gioco, una sfida o una sorta di impegno part-time. In Norvegia, di ripensamenti dopo i ritiri, ne abbiamo già visti. L’esempio più eclatante è quello di Therese Johaug, rientrata in attività per i Mondiali di Trondheim 2025 dopo aver annunciato l’addio alle competizioni nel 2022.

Cosa farà Johannes Thingnes Bø non è dato a sapersi. Forse, l’ipotesi del comeback, è solo un film di fantascienza. Eppure, il fatto che si gareggi a Otepää, ha fatto risvegliare svariati grilli nella testa. Chissà, forse la pellicola di cui sopra diventerà realtà e non più una storia immaginaria? Sarebbe una bella storia. Solo il diretto interessato può saperlo e può deciderlo. A lui la parola e la scelta, in maniera tale da essere lo sceneggiatore di sé stesso.