LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano

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Programma Berrettini-Buse – Programma Cinà-Muller

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano incomincerà la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina e l’esordio non sarà dei più semplici, visto che dall’altra parte della rete ci sarà il numero 7 del tabellone, dato in ottima forma e con tanto di semifinale raggiunta all’ATP 500 di Rio un mesetto fa.

L’azzurro tornerà in campo dopo aver perso al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro il monegasco Vacherot (in precedenza aveva eliminato un big come Bublik) e spera di farsi largo sul mattone tritato africano, in modo da cercare di risalire nel ranking ATP e di trovare fiducia in vista dei prossimi grandi appuntamenti. Il 29enne, numero 91 del mondo, incrocerà il 22enne, numero 59 della graduatoria internazionale, che ha vinto l’unico precedente: 6-3, 2-6, 6-3 nei quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro poche settimane fa. In palio la qualificazione agli ottavi, da disputare contro il vincente del match tra il kazako Skatov e l’argentino Ugo Carabelli.

OA Sport vi propone la diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech.: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, in precedenza si giocheranno Cinà-Muller e Bellucci-Bennani. Buon divertimento a tutti.