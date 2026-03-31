Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra rossa della località marocchina contro il numero 7 del tabellone, avversario decisamente scomodo e che potrebbe creare diversi problemi al nostro portacolori. Il finalista di Wimbledon 2021 tornerà in scena dopo essere stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Miami (grande vittoria contro Bublik, ma poi ko contro Vacherot) e spera di farsi largo sul mattone tritato africano.

L’appuntamento è per oggi (martedì 31 marzo): sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, dove in precedenza si giocheranno Cinà-Muller e Bellucci-Bennani, per una giornata a forti tinte italiane. Il 29enne, numero 91 del mondo, incrocerà il 22enne, numero 59 del ranking ATP, che ha avuto la meglio nell’unico precedente (ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio poche settimane fa), In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il kazako Skatov e l’argentino Ugo Carabelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Buse, primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sport Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Marocco sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-BUSE OGGI

Martedì 31 marzo

Terzo match dalle ore 12.00 Matteo Berrettini vs Ignacio Buse – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Mix

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Cinà-Muller, Bellucci-Bennani. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-BUSE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. La partita sarà trasmessa su uno di questi canali, la decisione verrà comunicata a ridosso dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.