Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: classifica ori, argenti e bronzi

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto).

L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica.

MEDAGLIERE MONDIALI INDOOR ATLETICA 2026