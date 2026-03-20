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Atletica

Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: classifica ori, argenti e bronzi

Pubblicato

6 minuti fa

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Per approfondire:
Mondiali Indoor atletica
Mondiali Indoor atletica / Grana/FIDAL

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto).

L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica.

MEDAGLIERE MONDIALI INDOOR ATLETICA 2026

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1. Ucraina 1 1 0 2
2. Australia 0 1 0 1
2. Serbia 0 1 0 1
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