Atletica
Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: classifica ori, argenti e bronzi
I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto).
L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica.
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MEDAGLIERE MONDIALI INDOOR ATLETICA 2026
|#
|NAZIONE
|ORO
|ARGENTO
|BRONZO
|TOTALE
|1.
|Ucraina
|1
|1
|0
|2
|2.
|Australia
|0
|1
|0
|1
|2.
|Serbia
|0
|1
|0
|1
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