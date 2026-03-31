L’Italia aprirà subito la stagione all’aperto con la 4×400 maschile, che venerdì 3 aprile (ore 15.50) correrà a Catania per andare a caccia della qualificazione alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette in programma a Gaborone (Botswana) nel weekend del 2-3 maggio. L’obiettivo degli azzurri è quello di inserirsi tra le Nazioni ammesse in base ai tempi, che si andranno ad aggiungere alle finaliste dei Mondiali di Tokyo, per un totale di 24 partecipanti all’evento.

Il riferimento attuale è il crono di 3:03.07 siglato dalla Thailandia, mentre la nostra Nazionale è ferma al 3:04.01 timbrato in occasione dell’ultima edizione delle World Relays, disputata lo scorso anno a Guangzhou (Cina). L’appuntamento in Sicilia è cruciale, perché a Gaborone verranno messi in palio dodici posti dei sedici a disposizione per i Mondiali 2027. Il DT Antonio La Torre si è affidato a cinque atleti per la prova di Catania, il quartetto definitivo verrà comunicato a ridosso dell’evento.

Ci si affiderà ad Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati e Vanni Picco Akwannor (debuttante in azzurro). L’Italia sarà impegnata contro Danimarca e Slovenia (per rendere il tempo valido per la qualificazione serviva la presenza di almeno due team internazionali). Si tratta dell’ultima occasione, visto che la finestra di qualificazione si chiuderà domenica 5 aprile.