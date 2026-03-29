Armand Duplantis si trasforma in versione compositore: scriverà l’Inno degli Ultimate Championship

Armand Duplantis è l’uomo che vola più in alto sulla faccia della Terra, ha ritoccato per ben quindici volte il record del mondo di salto con l’asta e si è issato a quota 6.31 metri. Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Campione del Mondo all’aperto e quattro volte iridato in sala: un portento assoluto che ha stravolto l’atletica internazionale, divenendone uno dei grandi volti simbolo. Il 26enne svedese è indubbiamente uno degli sportivi più in auge in questo momento ed è noto anche al di fuori dell’atletica, considerando anche la sua passione per il canto.

Sarà proprio il ribattezzato Mondo a scrivere l’Inno degli Ultimate Championship, il nuovo evento internazionale organizzato da World Athletics a cui prenderanno parte soltanto i migliori atleti del mondo, senza fare i conti con contingenti prefissati per ogni Nazione. Appuntamento dall’11 al 13 settembre in quel di Budapest (Ungheria), per tre giornate all’insegna del grande sport accompagnato da show e spettacoli che porteranno la Regina in una nuova dimensione.

Lo svedese non ha mai nascosto la sua passione per la musica. Il suo primo singolo, “Bop” – pubblicato nel febbraio 2025 – è entrato nelle classifiche svedesi. Nel febbraio di quest’anno ha cantato dal vivo in televisione la sua ultima canzone, “Feelin’ Myself”, che ha fatto da colonna sonora al suo ultimo record mondiale qualche settimana fa a Uppsala. Solo su Spotify ha già totalizzato 5,5 milioni di ascolti.

L’inno fungerà da ispirazione per l’identità sonora dell’Ultimate, con la canzone che farà parte del tessuto del campionato sia nelle trasmissioni televisive che all’interno dello stadio.

Il World Athletics Ultimate Championship è destinato a trasformare il calendario dell’atletica leggera e a definire ogni due anni quale atleta sia il migliore tra i migliori, mettendo a confronto campioni del mondo, campioni olimpici, vincitori della Wanda Diamond League e gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati della stagione. Ogni vincitore guadagnerà 150.000 dollari.