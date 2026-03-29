L’Italia scopre Elvanie Nimbona: record nazionale sfiorato in mezza maratona! Il nome nuovo da seguire

Elvanie Nimbona ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso dicembre e negli ultimi tre mesi ha avuto modo di prendere parte a diversi eventi con il nuovo passaporto (seconda ai Campionati Italiani di Cross alle spalle di Nadia Battocletti), ma è oggi che la 28enne originaria del Burundi è balzata brillantemente agli onori delle cronache sportive. La portacolori della Caivano Runners ha infatti corso la mezza maratona di Berlino in 1h08:38, fermandosi ad appena undici secondi dal record italiano condiviso da Nadia Ejjafini e Sofiia Yaremchuk (1h08:27, nel primo caso a Cremona nel 2011 e nel secondo a Napoli nel 2024).

Residente a Pomigliano d’Arco (alle porte di Napoli) e arrivata in Italia per la prima volta nel 2018, ha corso la maratona di Venezia nel 2022 con il crono di 2h30:25, salvo poi fermarsi per maternità prima del recente rientro agonistico dopo il matrimonio. Elvanie Nimbona ha viaggiato a un ritmo inferiore al primato nazionale per tre quarti di gara nella capitale tedesca (16:06 al quinto chilometro, 32:09 al decimo, 48.29 al quindicesimo), ma nella parte conclusiva della prova ha perso un po’ di brillantezza ed è così sfumata la possibilità di attaccare il record, inserendosi comunque al terzo posto delle liste italiane all-time.

L’azzurra ha tagliato il traguardo al decimo posto nella gara vinta dall’etiope Likina Amebaw (1h05:07) davanti alle keniane Daisilah Jerono (1h05:21) e Veronica Loleo (1h05:35). Il keniano Andrea Kiptoo ha vinto la gara maschile (59:11) precedendo il connazionale Dennis Kipkemoi (59:11) e il tedesco Amanal Petros (59:22, record nazionale).