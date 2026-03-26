Nadia Battocletti numero 1 mondo! Il doppio ranking dopo il trionfo a Torun

Nadia Battocletti ha completato la prima parte di stagione nel miglior modo possibile, laureandosi Campionessa del Mondo dei 3000 metri: alla sua prima vera annata agonistica con coinvolgimento nelle indoor, la fuoriclasse altoatesina è riuscita a imporsi sulla massima distanza in sala e ha conquistato un pregevole titolo iridato a Torun, presentandosi all’appuntamento da fresca primatista italiana. In precedenza aveva trionfato agli Europei di Cross, aveva dettato legge nel World Tour di cross country (il massimo circuito internazionale di corsa campestre) e aveva eguagliato il record nazionale dei 1500 metri, a riprova di una caratura tecnica sconfinata e di un talento , grazie a cui ha conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Tokyo.

D’altronde stiamo parlando della numero 1 del mondo sui 10.000 metri in base al ranking stilato da World Athletics: Nadia Battocletti svetta in testa alla classifica di specialità con 1.334 punti, la media dei riscontri conseguiti nelle due migliori prestazioni prese in considerazione negli ultimi due anni. Nello specifico la vittoria agli Europei 2024 con il tempo di 30:51.32 allo Stadio Olimpico di Roma (1.281 punti) e il secondo posto ai Mondiali 2025 con il riscontro di 30:38.23 a Tokyo (1.387 punti). La 25enne si è lasciata alle spalle le keniane Agnes Jebet Ngetich (1.325 punti) e Beatrice Chebet (1.318 punti per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica, al momento ferma per maternità).

La graduatoria dei 10.000 metri prende in considerazione anche i riscontri conseguiti nei 10 km su strada, dunque il fresco trionfo ai Mondiali non confluisce in questa classifica: l’affermazione sui 3000 metri a Torun è entrata nel ranking dei 5.000 metri, in cui rientrano anche le prove siglate sulle due miglia e sui 5 km su strada. In quel ranking Nadia Battocletti è quarta con 1.326 punti, alle spalle delle keniane Beatrice Chebet (1.413) e Agnes Ngetich (1.334) e dell’etiope Gudaf Tsegay (1.328). Nello specifico, facendo la media tra questi tre risultati: 1.342 punti per il bronzo sui 5000 metri ai Mondiali di Tokyo, 1.321 per il terzo posto all’ultimo Golden Gala, 1.316 per il secondo posto sui 3000 metri a Rabat in Diamond League nel 2025. Il tempo alto della gara di Torun non ha permesso di ottenere un punteggio maggiore di 1.316 e dunque per il momento non fa media.