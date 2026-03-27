Lewis Hamilton in difficoltà nelle libere a Suzuka: “Giornata complicata, ci manca il passo”

Lewis Hamilton ha vissuto un venerdì più complicato del previsto a Suzuka in occasione delle prove libere del terzo appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula Uno. Il pilota inglese della Ferrari si è piazzato in sesta posizione al termine della simulazione di qualifica con gomme soft effettuata in FP2, accusando un distacco di 847 millesimi dal miglior tempo assoluto realizzato dalla McLaren di Oscar Piastri.

Il sette volte campione del mondo si è inserito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, facendo fatica a trovare un buon feeling con la SF-26 in questo contesto: “È stata una giornata un po’ complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo“, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Hamilton guarda già alla giornata di sabato con la consapevolezza di dover inseguire le Mercedes e forse anche le McLaren: “Lavoreremo sodo questa sera per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per domani. Ci sono aree in cui possiamo migliorare, inclusa la gestione dell’energia, e se riusciremo a mettere tutto insieme dovremmo essere in grado di estrarre più prestazione“.

La Scuderia di Maranello rischia di ritrovarsi nel ruolo di terza forza almeno in qualifica sul giro secco, mentre sulla lunga distanza in gara dovrebbe avere qualcosa in più rispetto al team di Woking in termini di passo e gestione degli pneumatici.