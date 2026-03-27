Charles Leclerc ammette: “Venerdì complicato, dobbiamo lavorare sulla prestazione in qualifica”

Una prima giornata non brillantissima per la Ferrari a Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito nipponico la scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con alcuni problemi legati al comportamento della vettura in pista. Entrambe le SF-26 del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton hanno sofferto di sovrasterzo e nella simulazione delle qualifiche non hanno estratto la prestazione attesa.

Un aspetto su cui ci si dovrà concentrare in vista delle prove libere 3 di domani, che precederanno il time-attack che definirà lo schieramento di partenza della gara giapponese. Leclerc, da questo punto di vista, è stato piuttosto lucido nella propria analisi: “È stato un venerdì un po’ più complicato per noi come squadra rispetto ai primi due Gran Premi, ma è solo la giornata inaugurale del weekend“, le prime parole del pilota del Principato (fonte: sito ufficiale della Ferrari).

“Il passo gara sembra essere buono finora, anche se c’è ancora un certo distacco dai primi. Il nostro obiettivo stasera sarà lavorare sulla prestazione in qualifica in vista di domani“, la sottolineatura di Charles. Working in progress, quindi, per la squadra del Cavallino Rampante, in un contesto in cui la McLaren si è proposta in modo convincente con l’australiano Oscar Piastri, autore del miglior crono della FP2.

Tuttavia, è sempre la Mercedes il riferimento per la costanza di rendimento manifestata. Nella simulazione del passo gara, la velocità di Kimi Antonelli, in particolare, ha destato una grande impressione.