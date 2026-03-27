Kimi Antonelli analizza le libere: “McLaren veloce, difficile con freddo e vento”

Venerdì positivo per Kimi Antonelli nelle prove libere del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuki. L’alfiere della Mercedes, reduce dalla vittoria nel GP della Cina (suo primo successo nel Circus), ha chiuso la FP2 al secondo posto dietro alla McLaren di Oscar Piastri e la FP1 in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra George Russell.

Kimi Antonelli ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della scuderia: “Qui a Suzuka abbiamo trascorso un venerdì soddisfacente. Abbiamo portato a termine l’intero programma e siamo riusciti a raccogliere dati su tutte e tre le mescole. Pur essendo contenti di quanto abbiamo fatto, c’è ancora del lavoro da svolgere. La McLaren, in particolare, è apparsa molto veloce, e anche diverse altre vetture non sono troppo lontani“.

Il pilota italiano ha poi proseguito nella propria analisi: “La W17 si comporta bene, ma con condizioni di vento variabili e gomme più fredde è stato difficile mettere insieme i nostri giri. Migliorare il bilanciamento generale è quindi un obiettivo da raggiungere durante la notte e, se ci riusciremo, speriamo di poter lottare per la pole position sabato. Questo potrebbe essere fondamentale, vista la difficoltà che solitamente incontriamo nei sorpassi qui. Vediamo cosa riusciremo a fare domani”.