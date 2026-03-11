Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classifica

Juan Ayuso si è ritirato quando mancavano 47 chilometri al termine della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, in seguito a una brutta caduta dovuta all’asfalto bagnato. Il talentuoso spagnolo, che indossava la maglia gialla di leader della classifica generale, è finito a terra ed è poi rimontato in sella, evidenziando delle importanti escoriazioni sulla coscia destra. L’alfiere della Lidl-Trek ha pedalato per un centinaio di metri, ma era visibilmente dolorante, si è fermato e si è accasciato a terra.

Il 23enne è rimato sdraiato sul fianco destro per alcuni istanti, supportato dagli uomini presenti sull’ammiraglia, e ha poi deciso di ritirarsi dalla ribattezzata Corsa verso il Sole. Reduce dall’affermazione nella graduatoria della Volta ao Algarve, l’iberico sperava di imporsi anche in questo tradizionale appuntamento in terra francese, ma è stato colpito dalla sfortuna e ora l’auspicio è che la caduta non abbia gravi conseguenze dal punto di vista fisico.

Il secondo classificato dell’ultima Vuelta di Spagna ha nel mirino il Tour de France, mentre durante la primavera dovrebbe prendere parte al Giro dei Paesi Baschi, alla Freccia Vallone e alla Liegi-Bastogne-Liegi. La tappa con l’arrivo in salita a Uchon è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard, che ha trionfato con 41” di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez ed è balzato al comando della classifica generale.