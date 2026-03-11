Tirreno-Adriatico 2026: giornata no per Jonathan Milan, in volata la spunta Tobias Lund Andresen

Traguardo non facile come ci si poteva immaginare. Una volata di gruppo, come da pronostico, ma in leggera salita a concludere la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026 in quel di Magliano de’ Marsi: Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) fa la voce grossa e si prende il terzo successo stagionale, tutti nel World Tour dopo quelli arrivati in Australia.

Dopo le fatiche di ieri, il gruppo oggi, viste anche le condizioni meteorologiche non amiche, ha deciso di prendersela comoda, senza darsi battaglia sin dalle prime fasi. Fuga solitaria per lo spagnolo Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) che ha conquistato i punti del GPM di Todi per poi rialzarsi.

Squadre dei velocisti che hanno gestito al meglio la situazione, non lasciando spazio ai potenziali attacchi nell’ultima parte di gara. L’unica minima emozione c’è stata al traguardo volante con Isaac del Toro a prendersi un secondo di abbuono in chiave classifica generale, dove resta ovviamente al comando.

Eccellente il lavoro della Decathlon CMA CGM Team, un po’ meno quello della Lidl-Trek, con Jonathan Milan che si è ritrovato al vento a 250 metri dal traguardo. Volata lanciata troppo presto dall’azzurro che in ogni caso non aveva la gamba dei giorni migliori (solo settimo al traguardo), superato a tripla velocità da un super Tobias Lund Andresen che è riuscito a prendersi il successo. Dietro al danese due belgi: Arnaud de Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).