Jannik Sinner: “L’aggressività è stata la chiave per la vittoria”

Jannik Sinner ha sconfitto il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, piegando il sudamericano in due tiebreak, ed ora se la vedrà con lo statunitense Learner Tien, già affrontato e battuto nella finale di Pechino 2025, dominata dall’azzurro con un duplice 6-2. Il numero 2 del mondo ha parlato a SuperTennis subito dopo la vittoria di questa notte.

L’aspetto che gli ha consentito di portare a casa il match contro il brasiliano: “Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria. Joao Fonseca è un giocatore incredibile, ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. Ha servito molto bene. Io sono calato un po’ di intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile e l’atmosfera è stata fantastica“.

Sfida al prossimo turno contro lo statunitense Learner Tien, giunto per la prima volta in un quarto in un Masters 1000: “Penso sia il primo di molti per lui. Learner Tien è molto costante. Lui e Joao Fonseca sono il futuro del nostro sport. Sono contento di affrontarlo di nuovo. È migliorato molto dall’ultima volta. Sono felice di ritrovarmi di nuovo nella posizione di giocare un quarto di finale in un grande torneo, sono già giornate molto speciali. Ovviamente speriamo in una bella partita“.