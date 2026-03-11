Tennis
Jannik Sinner ha litigato con due tifosi a Indian Wells! Cosa è successo e punteggio in quel momento
Episodio inusuale nel corso del match tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca: l’azzurro, infatti, ha avuto un battibecco con due tifosi che avevano disturbato il punto precedente, parlando durante lo scambio, comunque vinto dal tennista italiano.
Siamo nel corso del primo set del match degli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra l’azzurro ed il brasiliano: il sudamericano conduce 6-5 e Sinner serve per portare la contesa al tiebreak. L’azzurro vince il punto che lo fa salire sul 40-15, poi si gira verso le tribune.
Sinner chiede a due spettatori seduti tra le prime file di non parlare durante il punto, ed in quel momento interviene anche il giudice di sedia, che richiama il pubblico al silenzio sin da quando i giocatori sono pronti a giocare il quindici successivo.
IL BATTIBECCO TRA SINNER ED I TIFOSI
#Sinner, lite con pubblico a #IndianWells: “Potete smettere di parlare?”
Il tennista azzurro ha avuto un battibecco con alcuni spettatori pic.twitter.com/NN4DTKJRPF
— I fatti nostri (@Infofatti) March 11, 2026