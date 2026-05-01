Yasmina Akrari: “Non convocata in Nazionale? Velasco non sbaglia molto… Felice della mia nuova destinazione”

Yasmina Akrari è stata l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. La centrale di Pinerolo ha parlato della stagione sfortunata con la formazione piemontese, del suo rapporto con la nazionale e del proprio futuro, quello più vicino e quello più lontano.

Nelle scorse ore sono state ufficializzate le convocazioni del CT Velasco e Akrari non farà parte del gruppo dopo aver vinto l’oro mondiale in Thailandia un anno fa. Le spiegazioni, secondo il centrale di Pinerolo, non sono obbligatorie: “Penso che in Nazionale non siano dovute. Nel club è diverso. Nel mio caso il discorso è diverso. Non sono stata convocata, ma non è come se non venisse convocata una titolare come era successo con Bosetti. Con giocatrici di quel calibro ci sta. Bisogna anche dire che Velasco, per ora, non ha sbagliato molto”.

La sensazione della chiamata, però, è unica: “Nel mio caso era arrivata completamente inaspettata. Prima di tutto perchè era arrivata a 30 anni. Sono in forma, ok, ma non pensavo di avere più la prima chiamata. Io sono andata completamente allo sbaraglio senza aspettarmi nulla. Dovevo fare il periodo in attesa dell’arrivo delle giocatrici che dovevano finire i playoff. L’ho affrontata con la motivazione di prendere tutto quello che arrivava, poi per fortuna tutto è andato in maniera ben diversa”.

Akrari spiega il perchè della sua convocazione: “Credo che rientri nell’ottica di Velasco di dare ruoli alle giocatrici che ha. Se entri a far parte della rosa azzurra con Julio, sai cosa devi fare fuori e dentro il campo. Di pari passo alla crescita personale lui ti elenca i tuoi pregi e difetti e sai perchè sei lì. Penso che sia davvero importante”.

Un’altra particolarità della atleta classe 1993 è l’esordio in Serie A1 a 25 anni. “Sicuramente le mie scelte mi hanno portato a dire diversi ‘no’ ed a costruire una strada diversa. Forse allontanarmi da casa, anche solo per fare panchina, mi avrebbe forse portato già in A1 prima. Io ho preferito fare le cose a modo mio, anche senza garanzie. Al massimo livello sono arrivata un po’ tardi, per questo sono riuscita a rimanere a casa mia”.

Quando è arrivata la stagione della consapevolezza per Akrari? “Iniziamo con il dire che da centrale devo dare grande credito alle mie palleggiatrici. Io dopotutto non sono molto di muro e preferisco l’attacco, per cui sono strettamente collegata alle loro prestazioni. Penso comunque che l’annata più importante sia stata quella della convocazione in Nazionale con la maglia di Pinerolo”.

Pinerolo che, invece, in questo campionato è retrocessa: “Direi che non è andato bene quasi niente. L’annata è stata difficile ed è un vero peccato. Le giocatrici che componevano la rosa potevano formare una squadra da salvezza tranquilla o da ingresso ai playoff ma, invece, non si è creata nè la giusta alchimia nè un sistema di gioco”.

A questo punto quale sarà il futuro della italo-marocchina? “Ufficialmente non posso ancora comunicare nulla anche perchè la notizia non è ancora uscita. Ad ogni modo sono molto soddisfatta di dove andrò. La mia estate? Farò un po’ di vacanze, non tutte di fila, farò un po’ di beach volley e ovviamente tanti pesi”.

Passiamo alla Yasmina Akrari fuori dal campo. Se le si chiede a chi si ispirava da bambina la risposta è sorprendente: “Io da piccola non giocavo a pallavolo! Ho fatto atletica e nuoto, mentre nel volley sono arrivata più avanti, quando c’era la Nazionale delle Piccinini e Cardullo. Penso che tutta quella generazione sia stata fonte di ispirazione per noi. Sceglierne solo una è impossibile e non sarebbe giusto“.

Il suo modo di vedere lo sport: “Ho sempre vissuto la pallavolo e lo sport in generale, e lo faccio tutt’ora, non come risultati o ansia di prestazioni pazzesche. Io penso sia prima di tutto un gioco. Non ho una cattiveria agonistica clamorosa dopotutto. Quando smetterò? Lo farò quando non mi divertirò più. Mi fermerò anche se sarò in grado ancora di giocare”.

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