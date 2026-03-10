Jannik Sinner: “Contro Fonseca l’approccio sarà diverso”

Jannik Sinner e lo statunitense Reilly Opelka sono stati sconfitti all’esordio nel torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, per il quale avevano ricevuto una wild card: l’azzurro ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport, spostando il focus già sul prossimo match di singolare.

Le parole a caldo dell’azzurro dopo la sconfitta in doppio: “Mi sono divertito, poi siamo stati sfortunati forse nel secondo, però Reilly Opelka è un grande amico per me, quindi ci siamo divertiti. Ci conosciamo ormai da un bel po’ di tempo, quindi è stata una bellissima emozione, ma ovviamente domani l’approccio sarà leggermente diverso. Sono molto contento di far parte sempre di un doppio con lui, adesso ovviamente testa a domani“.

Poi Sinner scherza con Opelka: “Le mie volée devono migliorare, giusto?“. Lo statunitense: “Non eri tu il problema della squadra. Giocare con questo ragazzo è un onore, è una persona speciale e gentile. Sono fortunato a poterlo chiamare amico, ed anche il tennis è fortunato ad avere ragazzi come lui“.