Ivan Ljubicic esalta Jannik Sinner: “Contro Medvedev è stato superbo, può fare il Sunshine Double”

La vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters1000 di Indian Wells, contro il russo Daniil Medvedev, è stata significativa. Dopo un inizio di 2026 meno brillante di quello che ci si poteva aspettare, Sinner si è fatto trovare pronto in California, vincendo un torneo che mai l’avevo visto raggiungere la finale, completando così la serie dei Big Titles sul cemento outdoor/indoor e diventando il tennista più giovane di sempre ad aver centrato questo obiettivo.

Ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato l’ex n.3 del mondo ed ex tecnico di Roger Federer, Ivan Ljubicic: “È stata una partita spettacolare, giocata benissimo contro un avversario in piena forma. Daniil è tornato a giocare il tennis di altissimo livello, lo ha fatto a Dubai e a Indian Wells battendo anche Alcaraz in semifinale. Ci è voluto un Sinner superbo per portare a casa questa sfida in due set: per la prima volta nella storia un giocatore vince due tornei Masters 1000 consecutivi senza concedere set“, ha sottolineato Ljubicic.

“Ci fa capire e vedere quanto è forte Jannik in questo momento. Sarà stato un po’ felice di non incontrare Carlitos in finale, però questo Medvedev fa veramente pensare che possa essere lui a dare fastidio a loro due su questa superficie“, ha voluto sottolineare.

E in vista del Masters1000 di Miami, la posizione dell’ex tennista croato è molto chiara: “Direi che Sinner è favorito, può fare il Sunshine Double. Arriva in fiducia, le condizioni sono un po’ diverse ma c’è tutto il tempo per abituarsi. Lui parte favorito perché, insieme ad Alcaraz, è il più forte. Vediamo se arriveranno in finale e ci regaleranno un’altra sfida fenomenale“.