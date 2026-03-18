Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sport in tvTennis

Definita la data del debutto di Sinner a Miami: avversario, tv, programma turni successivi

Pubblicato

2 ore fa

il

Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Jannik Sinner, numero 2 del tabellone di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis, farà il proprio esordio direttamente nel secondo turno del torneo della Florida: la parte bassa del main draw nei prossimi turni giocherà un giorno dopo quella alta.

Per via della suddivisione scelta dagli organizzatori, Sinner sabato 21 marzo disputerà il secondo turno e lunedì 23 giocherà il terzo. Per l’azzurro ottavi martedì 24 marzo, quarti giovedì 26, semifinali venerdì 27 e finale domenica 29 marzo.

Jannik Sinner inizierà il proprio cammino contro il bosniaco Damir Dzumhur o il peruviano Ignacio Buse, presidia la parte bassa del tabellone, e sul suo cammino potrebbero finire il tedesco Alexander Zverev (in semifinale), Felix Auger-Aliassime (ai quarti), Andrey Rublev (agli ottavi), e Corentin Moutet (al 3° turno).

IL CALENDARIO DI JANNIK SINNER

Sabato 21 marzo – Secondo turno

Lunedì 23 marzo – Terzo turno

Martedì 24 marzo – Quarto turno

Giovedì 26 marzo – Quarti di finale

Venerdì 27 marzo – Semifinali

Domenica 29 marzo – Finale

PROGRAMMA ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità