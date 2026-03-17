Sinner insegue Alcaraz nel Prize Money Ranking: quanti soldi guadagnano e la classifica dei premi

Carlos Alcaraz svetta in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro basata esclusivamente sugli assegni staccati dagli organizzatori dei tornei per i risultati conseguiti dai tennisti sul campo. Lo spagnolo ha guadagnato 3,67 milioni di dollari statunitensi nei primi due mesi e mezzo della stagione, frutto dei 4,15 milioni di dollari australiani meritati per l’affermazione agli Australian Open, dei 530.000 dollari per l’affermazione all’ATP 500 di Doha e dei 340.000 dollari per avere raggiunto la semifinale a Indian Wells.

Il fuoriclasse iberico primeggia davanti al nostro Jannik Sinner, per il momento fermo a quota 2,09 milioni di dollari statunitensi. Il numero 2 del mondo ha trionfato al Masters 1000 di Indian Wells e si è così meritato un bonifico da 1,15 milioni di dollari, lo stop in semifinale sul cemento di Melbourne per mano di Novak Djokovic aveva beneficiato 1,25 milioni di dollari australiani e poi si erano aggiunti i 77.625 euro per i quarti raggiunti a Doha (venne eliminato dal ceco Jakub Mensik).

Comunque vada l’imminente Masters 1000 di Miami, Alcaraz rimarrà al comando della graduatoria: anche perdendo al primo turno e assistendo a un eventuale trionfo di Sinner, potrebbe fare affidamento su un vantaggio nei confronti degli ipotetici 3,21 milioni che l’altoatesino avrebbe in dote dopo un eventuale trionfo nel torneo alle porte. Più staccati il russo Daniil Medvedev (1,76 milioni di dollari), l’australiano Alex de Minaur (1,55), il tedesco Alexander Zverev (1,55) e il serbo Novak Djokovic (1,54).

PRIZE MONEY RANKING (CLASSIFICA DEI PREMI)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 3,67 milioni di dollari statunitensi

2. Jannik Sinner (Italia) 2,09 milioni di dollari statunitensi

3. Daniil Medvedev (Russia) 1,76 milioni di dollari statunitensi

4. Alex de Minaur (Australia) 1,55 milioni di dollari statunitensi

5. Alexander Zverev (Germania) 1,55 milioni di dollari statunitensi

6. Novak Djokovic (Serbia) 1,54 milioni di dollari statunitensi

7. Ben Shelton (USA) 1,15 milioni di dollari statunitensi

8. Felix Auger-Aliassime (Canada) 1,13 milioni di dollari statunitensi

9. Taylor Fritz (USA) 1,04 milioni di dollari statunitensi

10. Jakub Mensik (Cechia) 943.000 dollari statunitensi