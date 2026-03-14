Dove vedere in tv Italia-Spagna, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Prosegue nei prossimi giorni il Premondiale dell’Italia in quel di Porto Rico. Le azzurre, nelle prime due partite del Torneo B, hanno sconfitto agilmente prima le padrone di casa caraibiche e poi la Nuova Zelanda. Ora per le ragazze guidate da coach Capobianco arrivano però sfide molto più complicate, con l’obiettivo fisso della qualificazione storica (dopo 32 anni).

Dopo il match di questa sera contro la temibile corazzata degli Stati Uniti d’America, la nazionale sfiderà domani alle ore 22.00 italiane un’altra delle squadre più forti di questo Premondiale. Si tratta della Spagna, argento agli ultimi Europei nel 2025. Le iberiche sono dirette rivali delle azzurre per conquistare uno dei quattro posti disponibili per raggiungere la competizione iridata e con la loro forza in ogni reparto metteranno a dura prova l’Italbasket femminile.

La palla a due verrà alzata alle ore 22.00 di domenica 15 marzo al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico). Dove vedere in tv Italia-Spagna? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati su Sky Sport Basket (205) e Sky Sport Mix (211). Lo streaming sarà visibile su Sky Go, NOW Tv, DAZN ed in chiaro su Rai Play. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA

Domenica 15 marzo

Ore 22.00 Italia-Spagna Qualificazioni Mondiali (Porto Rico) – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Basket (205) e Sky Sport Mix (211)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-SPAGNA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati su Sky Sport Basket (205) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW Tv, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport