Silvio Baldini verso la Macedonia del Nord con l’Under 21: “Nel calcio di oggi non esistono partite scontate”

Nella settima giornata del Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, la seconda del girone di ritorno, l’Italia sfiderà la Macedonia del Nord domani, giovedì 26 marzo, alle ore 18.15, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli: nella conferenza stampa della vigilia il CT degli azzurrini, Silvio Baldini, ha parlato assieme ad uno dei calciatori della rosa, Davide Bartesaghi.

Il tecnico è fiducioso per quanto mostrato finora dai suoi ragazzi: “Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo al loro è un dono divino“.

L’analisi degli avversari: “Nel calcio di oggi non esistono partite scontate. La Macedonia del Nord gioca col 4-4-2, con una punta e una mezzapunta, con esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi: sappiamo che partita vorranno sviluppare. Sicuramente hanno dei valori tecnici, ma dipenderà da come li affronteremo: se riusciremo a essere concentrati e con la giusta voglia di dimostrare il nostro valore, potremo fare un risultato bello sia dal punto di vista del punteggio che del gioco“.

Baldini tornerà ad Empoli, dove conquistato da allenatore una promozione in Serie A: “Quando si torna nei posti dove hao realizzato il tuo sogno è sempre un’emozione. Lì ho avuto la possibilità di giocare contro le grandi squadre come Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio: credo sia normale che quando arriverò nei pressi dello stadio la mia mente andrà lì. È bello emozionarsi ricordando quei tempi“.

Davide Bartesaghi spiega quali ruoli può ricoprire: “Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, posso fare l’esterno di una difesa a 4, oppure il ‘braccetto’ a 3, ma provo a essere il più duttile possibile“.

La consapevolezza dell’azzurrino: “Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei“.