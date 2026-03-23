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Dove vedere in tv Italia-Irlanda del Nord, playoff Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, canale, streaming
Arriva il momento delle semifinali dei play-off nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: nel Percorso A della zona europea l’Italia, inserita in prima fascia in fase di sorteggio, sfiderà l’Irlanda del Nord, ripescata per gli spareggi grazie alla Nations League.
L’incontro andrà in scena giovedì 26 marzo alle ore 20.45 allo Stadio di Bergamo: gli azzurri devono vincere il match per poi andare a giocarsi il tutto per tutto in casa della vincente di Galles-Bosnia Erzegovina nella finale che metterà in palio il pass per la rassegna iridata.
Il match tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, valido per i play-off delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.
CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026
Giovedì 26 marzo
20.45 Italia-Irlanda del Nord – Diretta tv su Rai 1 HD
PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 1 HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.