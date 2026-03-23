Calcio, Silvio Baldini: “Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo. Ho visto un’aria positiva”

Mentre l’Italia calcistica si stringe attorno al gruppo guidato dal CT Gennaro Gattuso in vista del temuto playoff verso i Mondiali 2026, la Nazionale Under 21 affronterà un doppio impegno estremamente importante nel girone di qualificazione per gli Europei di categoria in programma nel 2027. Gli Azzurrini, secondi nel gruppo E a -3 dalla Polonia capolista, ospiteranno la Macedonia del Nord giovedì 26 marzo a Empoli per poi fare visita alla Svezia martedì 31 a Boras.

“Ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una responsabilità enorme, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale“, ha dichiarato Silvio Baldini in conferenza stampa dal ritiro di Tirrenia.

“Giocatori come Lipani, Bartesaghi, Venturino stesso, hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. Facciamo tutti il tifo per loro“, prosegue il commissario tecnico dell’Under 21.

Sulla presenza tra i convocati del difensore atalantino Honest Ahanor (alla prima chiamata in azzurro): “Dovrà mettersi a disposizione del gruppo cercando di fare del suo meglio. L’importante è che abbia spirito di appartenenza a prescindere dal fatto se scenderà in campo o meno“. Baldini ha risposto anche ad una domanda sulla gerarchia dei portieri (nelle precedenti finestre aveva sempre giocato Palmisani), anche alla luce della recente promozione di Motta nel ruolo di titolare alla Lazio: “Abbiamo tre portieri validi, con Daffara alla prima convocazione. Dovremo tenere conto del campo e delle risposte che ci darà. In questo momento hanno tutti la possibilità di partire dall’inizio, indipendentemente da chi gioca in Serie A o in Serie B“.

“Sanno già cosa pretendo e cosa voglio da loro, soprattutto sanno che spirito devono avere in Nazionale. Ho visto un’aria positiva, sono tutti felici di essere qui e ritrovarsi. Il lavoro che viene fatto dal Club Italia è fondamentale, altrimenti la crescita e la formazione di questi ragazzi, che è graduale e di alto livello, non sarebbe tale“, le parole di Baldini in vista di un doppio appuntamento cruciale per le residue chance di volare direttamente agli Europei U21 senza dover passare dagli spareggi.